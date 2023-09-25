Несторожно покурил: в пожаре на Харьковщине погиб мужчина

71-летний мужчина погиб из-за собственной неосторожности в поселке Донец Изюмского района.

«По причине собственной неосторожности во время курения на одном из пожаров погиб 71-летний мужчина. Событие произошло в 11:16 в поселке Донец Донецкой громады. К моменту прибытия спасателей горела квартира на третьем этаже жилой трехэтажки», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели тушили огонь, они обнаружили в очаге пожара тело погибшего. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров.

«На месте происшествия работали пожарные 42-й и 23-й ГПРЧ, а также местной пожарной команды поселка Андреевка. В общей сложности 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В 11:55 огонь удалось локализовать, в 12:32 полностью ликвидировать», — проинформировали в ГСЧС.

В целом за сутки на Харьковщине случилось 45 пожаров, семь из них спровоцировала обстрелами оккупационная армия РФ.