Несторожно покурил: в пожаре на Харьковщине погиб мужчина
71-летний мужчина погиб из-за собственной неосторожности в поселке Донец Изюмского района.
«По причине собственной неосторожности во время курения на одном из пожаров погиб 71-летний мужчина. Событие произошло в 11:16 в поселке Донец Донецкой громады. К моменту прибытия спасателей горела квартира на третьем этаже жилой трехэтажки», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда спасатели тушили огонь, они обнаружили в очаге пожара тело погибшего. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров.
«На месте происшествия работали пожарные 42-й и 23-й ГПРЧ, а также местной пожарной команды поселка Андреевка. В общей сложности 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В 11:55 огонь удалось локализовать, в 12:32 полностью ликвидировать», — проинформировали в ГСЧС.
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В целом за сутки на Харьковщине случилось 45 пожаров, семь из них спровоцировала обстрелами оккупационная армия РФ.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летний мужчина погиб из-за собственной неосторожности в поселке Донец Изюмского района".