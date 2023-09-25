В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро и выжил: данные полиции (видео)
Фото: скриншот
Инцидент в Харькове произошел 24 сентября вечером — на станции метро «Университет».
«24 сентября в 19:08 в полицию поступило сообщение о том, что на станции метро «Университет» на путях обнаружен 22-летний мужчина. Во избежание наезда машинист применил экстренное торможение. На место происшествия вызвана специальная бригада скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным полиции, телесных повреждений прыгун не получил.
Видео самого прыжка и его последствий опубликовали в соцсетях.
Свидетели происшествия предположили, что прыгун — «какой-то отмороженный блогер».
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
По факту ЧП полиция проводит проверку. Информацию зарегистрировали в Едином учете.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент в Харькове произошел 24 сентября вечером — на станции метро «Университет»".