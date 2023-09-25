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В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро и выжил: данные полиции (видео)

Происшествия 10:19   25.09.2023
Оксана Горун
В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро и выжил: данные полиции (видео) Фото: скриншот

Инцидент в Харькове произошел 24 сентября вечером — на станции метро «Университет».

«24 сентября в 19:08 в полицию поступило сообщение о том, что на станции метро «Университет» на путях обнаружен 22-летний мужчина. Во избежание наезда машинист применил экстренное торможение. На место происшествия вызвана специальная бригада скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, телесных повреждений прыгун не получил.

Видео самого прыжка и его последствий опубликовали в соцсетях.

Свидетели происшествия предположили, что прыгун — «какой-то отмороженный блогер».

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Информацию зарегистрировали в Едином учете.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 10:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент в Харькове произошел 24 сентября вечером — на станции метро «Университет»".