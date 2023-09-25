В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро и выжил: данные полиции (видео)

Инцидент в Харькове произошел 24 сентября вечером — на станции метро «Университет».

«24 сентября в 19:08 в полицию поступило сообщение о том, что на станции метро «Университет» на путях обнаружен 22-летний мужчина. Во избежание наезда машинист применил экстренное торможение. На место происшествия вызвана специальная бригада скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, телесных повреждений прыгун не получил.

Видео самого прыжка и его последствий опубликовали в соцсетях.

Свидетели происшествия предположили, что прыгун — «какой-то отмороженный блогер».

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Информацию зарегистрировали в Едином учете.