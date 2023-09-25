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У Харкові чоловік стрибнув під потяг у метро та вижив: дані поліції (відео)

Події 10:19   25.09.2023
Оксана Горун
У Харкові чоловік стрибнув під потяг у метро та вижив: дані поліції (відео)

Інцидент у Харкові стався 24 вересня увечері – на станції метро “Університет”.

“24 вересня о 19:08 до поліції надійшло повідомлення про те, що на станції метро “Університет” на коліях виявлений 22-річний чоловік. Для уникнення наїзду машиніст застосував екстрене гальмування. На місце події викликана спеціальна бригада швидкої допомоги”, — повідомили в відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліції, тілесних ушкоджень стрибун не отримав.

Відео самого стрибка та його наслідків опублікували в соцмережах.

Свідки події припустили, що стрибун – “якийсь відморожений блогер”.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

За фактом НП поліція проводить перевірку. Інформацію зареєстрували у Єдиному обліку.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент у Харкові стався 24 вересня увечері – на станції метро “Університет”".