Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» стал батальоном
Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, сообщается в Telegram-канале подразделения.
«Это увеличивает наши возможности и боевую мощь, а также позволяет выполнять более масштабные боевые задачи. Наш опыт в разведывательно-диверсионной деятельности и неустанная мотивация — это залог успеха», — говорится в публикации.
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Напомним, отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» был сформирован в мае 2022 года. Его командиром стал Анатолий Сидоренко, который в свое время был одним из основателей добровольческого подразделения «Східний корпус».
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отряд ССО «Азов Харьков» растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном 60-й ОМБр, сообщается в Telegram-канале подразделения. ".