Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» стал батальоном

Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, сообщается в Telegram-канале подразделения.

«Это увеличивает наши возможности и боевую мощь, а также позволяет выполнять более масштабные боевые задачи. Наш опыт в разведывательно-диверсионной деятельности и неустанная мотивация — это залог успеха», — говорится в публикации.

Напомним, отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» был сформирован в мае 2022 года. Его командиром стал Анатолий Сидоренко, который в свое время был одним из основателей добровольческого подразделения «Східний корпус».