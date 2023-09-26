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Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» стал батальоном

Общество 21:16   26.09.2023
Елена Нагорная
Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» стал батальоном

Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, сообщается в Telegram-канале подразделения.

«Это увеличивает наши возможности и боевую мощь, а также позволяет выполнять более масштабные боевые задачи. Наш опыт в разведывательно-диверсионной деятельности и неустанная мотивация — это залог успеха», — говорится в публикации.

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Напомним, отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» был сформирован в мае 2022 года. Его командиром стал Анатолий Сидоренко, который в свое время был одним из основателей добровольческого подразделения «Східний корпус».

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 21:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отряд ССО «Азов Харьков» растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном 60-й ОМБр, сообщается в Telegram-канале подразделения. ".