Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном

Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” зростає та стає 97-м окремим механізованим батальйоном 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, повідомляється у телеграм-каналі підрозділу.

“Це збільшує наші можливості та бойову міць, а також надає змогу виконувати більш масштабні бойові завдання. Наш досвід у розвід-диверсійній діяльності та невпинна мотивація — це запорука успіху”, – йдеться у публікації.

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Нагадаємо, загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” було сформовано у травні 2022 року. Його командиром став Анатолій Сидоренко, який свого часу був одним із засновників добровольчого підрозділу “Східний корпус”.