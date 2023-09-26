Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном
Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” зростає та стає 97-м окремим механізованим батальйоном 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, повідомляється у телеграм-каналі підрозділу.
“Це збільшує наші можливості та бойову міць, а також надає змогу виконувати більш масштабні бойові завдання. Наш досвід у розвід-диверсійній діяльності та невпинна мотивація — це запорука успіху”, – йдеться у публікації.
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Нагадаємо, загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” було сформовано у травні 2022 року. Його командиром став Анатолій Сидоренко, який свого часу був одним із засновників добровольчого підрозділу “Східний корпус”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 21:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” зростає та стає 97-м окремим механізованим батальйоном 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, повідомляється у телеграм-каналі підрозділу. ".