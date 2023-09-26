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Последствия сегодняшнего обстрела Волчанска показала прокуратура (фото)

Происшествия 19:08   26.09.2023
Елена Нагорная
Последствия сегодняшнего обстрела Волчанска показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительным данным, били из артиллерии.

Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения 64-летний гражданский. Его госпитализировали, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Как ранее сообщили в ХОВА, 64-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительным данным, били из артиллерии.".