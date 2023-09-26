Последствия сегодняшнего обстрела Волчанска показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительным данным, били из артиллерии.
Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения 64-летний гражданский. Его госпитализировали, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Как ранее сообщили в ХОВА, 64-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительным данным, били из артиллерии.".