Последствия сегодняшнего обстрела Волчанска показала прокуратура (фото)

26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительным данным, били из артиллерии.

Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения 64-летний гражданский. Его госпитализировали, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Как ранее сообщили в ХОВА, 64-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.