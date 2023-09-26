Наслідки сьогоднішнього обстрілу Вовчанська показала прокуратура (фото)

26 вересня російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. За попередніми даними, гатили з артилерії.

Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Зазнав поранення 64-річний цивільний. Його ушпиталили, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура

Як раніше повідомили у ХОВА, 64-річного чоловіка ушпиталили в тяжкому стані.