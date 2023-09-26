Наслідки сьогоднішнього обстрілу Вовчанська показала прокуратура (фото)
26 вересня російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. За попередніми даними, гатили з артилерії.
Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Зазнав поранення 64-річний цивільний. Його ушпиталили, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Фото: Харківська облпрокуратура
Як раніше повідомили у ХОВА, 64-річного чоловіка ушпиталили в тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. За попередніми даними, гатили з артилерії.".