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Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме

Общество 21:42   26.09.2023
Елена Нагорная
Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме

Тепловое хозяйство Харьковской области подготовлено к отопительному сезону на 94,4%, водопроводно-канализационное — на 95,1%, жилой фонд — на 95,2% и социальная сфера — на 96,6%.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на первого заместителя директора департамента ЖКХ и ТЭК Эдуарда Ярового.

«Работа по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области находится на завершающем этапе. На случай прекращения электроснабжения для бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям предприятия обеспечены 585 генераторами», — сказал Яровой.

Также он сообщил, что продолжается обустройство модульных котельных в Изюме. Они будут работать вместо разрушенной центральной котельной.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что в связи с высокой вероятностью вражеских обстрелов регион готовится к зиме в усиленном режиме.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 21:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тепловое хозяйство Харьковской области подготовлено к отопительному сезону на 94,4%, водопроводно-канализационное — на 95,1%, жилой фонд — на 95,2% и социальная сфера — на 96,6%.".