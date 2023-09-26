Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме

Тепловое хозяйство Харьковской области подготовлено к отопительному сезону на 94,4%, водопроводно-канализационное — на 95,1%, жилой фонд — на 95,2% и социальная сфера — на 96,6%.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на первого заместителя директора департамента ЖКХ и ТЭК Эдуарда Ярового.

«Работа по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области находится на завершающем этапе. На случай прекращения электроснабжения для бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям предприятия обеспечены 585 генераторами», — сказал Яровой.

Также он сообщил, что продолжается обустройство модульных котельных в Изюме. Они будут работать вместо разрушенной центральной котельной.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что в связи с высокой вероятностью вражеских обстрелов регион готовится к зиме в усиленном режиме.