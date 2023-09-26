Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі

Теплове господарство Харківської області підготовлено до опалювального сезону на 94,4%, водопровідно-каналізаційне – на 95,1%, житловий фонд – на 95,2% та соціальна сфера – на 96,6%.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА з посиланням на першого заступника директора департаменту ЖКГ та ПЕК Едуарда Ярового.

“Робота з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області знаходиться на завершальному етапі. На випадок припинення електропостачання для безперебійного надання житлово-комунальних послуг споживачам підприємства забезпечено 585 генераторами”, – сказав Яровой.

Також він повідомив, що триває облаштування модульних котелень в Ізюмі. Вони працюватимуть замість зруйнованої центральної котельні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підкреслив, що через високу ймовірність ворожих обстрілів регіон готується до зими в посиленому режимі.