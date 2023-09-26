Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі
Теплове господарство Харківської області підготовлено до опалювального сезону на 94,4%, водопровідно-каналізаційне – на 95,1%, житловий фонд – на 95,2% та соціальна сфера – на 96,6%.
Про це повідомляє пресслужба ХОВА з посиланням на першого заступника директора департаменту ЖКГ та ПЕК Едуарда Ярового.
“Робота з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області знаходиться на завершальному етапі. На випадок припинення електропостачання для безперебійного надання житлово-комунальних послуг споживачам підприємства забезпечено 585 генераторами”, – сказав Яровой.
Також він повідомив, що триває облаштування модульних котелень в Ізюмі. Вони працюватимуть замість зруйнованої центральної котельні.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підкреслив, що через високу ймовірність ворожих обстрілів регіон готується до зими в посиленому режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 21:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Теплове господарство Харківської області підготовлено до опалювального сезону на 94,4%, водопровідно-каналізаційне – на 95,1%, житловий фонд – на 95,2% та соціальна сфера – на 96,6%.".