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На Харьковщине ремонтируют дорогу, где шли активные бои

Общество 11:08   27.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине ремонтируют дорогу, где шли активные бои Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники сообщили, что восстанавливают покрытие на дороге Изюм — Барвенково. Территория между этими двумя городами на Харьковщине была одной из самых «горячих» на фронте в 2022 году, когда армия РФ пыталась наступать на Барвенково из оккупированного Изюма.

Теперь дорогу, оказавшуюся в эпицентре боевых действий, делают «проездной».

«Ради безопасного и бесперебойного проезда на дороге Т-21-22 Изюм – Барвенково выполняем ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Это одно из важных направлений, через которое проходят основные логистические коридоры», — пояснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Ремонт дороги Изюм - Барвенково
Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Там отметили, что работы продолжаются и на других дорогах в области. В частности, дорожники меняют металлическое барьерное ограждение, герметизируют швы и трещины, меняют деформационные швы и так далее.

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«С момента деоккупации Харьковской области было расчищено более 600 км дорог государственного значения от техники и блокпостов оккупантов, сгоревших автомобилей и мусора. В результате военного вторжения россии в Украину на Харьковщине было повреждено более 1000 км дорог», — напомнили в Службе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что восстанавливают покрытие на дороге Изюм — Барвенково. Территория между этими двумя городами на Харьковщине была одной из самых «горячих» на фронте в 2022 году, когда армия РФ пыталась наступать на Барвенково из оккупированного Изюма".