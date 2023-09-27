На Харьковщине ремонтируют дорогу, где шли активные бои
Дорожники сообщили, что восстанавливают покрытие на дороге Изюм — Барвенково. Территория между этими двумя городами на Харьковщине была одной из самых «горячих» на фронте в 2022 году, когда армия РФ пыталась наступать на Барвенково из оккупированного Изюма.
Теперь дорогу, оказавшуюся в эпицентре боевых действий, делают «проездной».
«Ради безопасного и бесперебойного проезда на дороге Т-21-22 Изюм – Барвенково выполняем ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Это одно из важных направлений, через которое проходят основные логистические коридоры», — пояснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Там отметили, что работы продолжаются и на других дорогах в области. В частности, дорожники меняют металлическое барьерное ограждение, герметизируют швы и трещины, меняют деформационные швы и так далее.
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«С момента деоккупации Харьковской области было расчищено более 600 км дорог государственного значения от техники и блокпостов оккупантов, сгоревших автомобилей и мусора. В результате военного вторжения россии в Украину на Харьковщине было повреждено более 1000 км дорог», — напомнили в Службе.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что восстанавливают покрытие на дороге Изюм — Барвенково. Территория между этими двумя городами на Харьковщине была одной из самых «горячих» на фронте в 2022 году, когда армия РФ пыталась наступать на Барвенково из оккупированного Изюма".