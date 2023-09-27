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На Харківщині ремонтують дорогу, де точилися активні бої

Суспільство 11:08   27.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині ремонтують дорогу, де точилися активні бої

Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм – Барвінкове. Територія між цими двома містами на Харківщині була однією з “найгарячіших” на фронті 2022 року, коли армія РФ намагалася наступати на Барвінкове з окупованого Ізюма.

Тепер дорогу, яка опинилася в епіцентрі бойових дій, роблять “проїзною”.

“Заради безпечного та безперебійного проїзду на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю. Це один з важливих напрямків, через який проходять основні логістичні коридори”, – пояснили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Ремонт дороги Ізюм - Барвінкове

Там зазначили, що роботи продовжуються також на інших дорогах в області. Зокрема, шляховики замінюють металеву бар’єрну огорожу, герметизують шви та тріщини, замінюють деформаційні шви тощо.

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“З моменту деокупації Харківської області було розчищено понад 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автомобілів та сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було пошкоджено понад 1000 км доріг”, – нагадали в Службі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 11:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм – Барвінкове. Територія між цими двома містами на Харківщині була однією з “найгарячіших” на фронті 2022 року, коли армія РФ намагалася наступати на Барвінкове з окупованого Ізюма".