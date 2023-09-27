На Харківщині ремонтують дорогу, де точилися активні бої
Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм – Барвінкове. Територія між цими двома містами на Харківщині була однією з “найгарячіших” на фронті 2022 року, коли армія РФ намагалася наступати на Барвінкове з окупованого Ізюма.
Тепер дорогу, яка опинилася в епіцентрі бойових дій, роблять “проїзною”.
“Заради безпечного та безперебійного проїзду на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю. Це один з важливих напрямків, через який проходять основні логістичні коридори”, – пояснили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Там зазначили, що роботи продовжуються також на інших дорогах в області. Зокрема, шляховики замінюють металеву бар’єрну огорожу, герметизують шви та тріщини, замінюють деформаційні шви тощо.
Читайте також: В обленерго розповіли, для чого перекривали дорогу М-03 на Харківщині (фото)
“З моменту деокупації Харківської області було розчищено понад 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автомобілів та сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було пошкоджено понад 1000 км доріг”, – нагадали в Службі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині ремонтують дорогу, де точилися активні бої»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм – Барвінкове. Територія між цими двома містами на Харківщині була однією з “найгарячіших” на фронті 2022 року, коли армія РФ намагалася наступати на Барвінкове з окупованого Ізюма".