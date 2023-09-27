На Харківщині ремонтують дорогу, де точилися активні бої

Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм – Барвінкове. Територія між цими двома містами на Харківщині була однією з “найгарячіших” на фронті 2022 року, коли армія РФ намагалася наступати на Барвінкове з окупованого Ізюма.

Тепер дорогу, яка опинилася в епіцентрі бойових дій, роблять “проїзною”.

“Заради безпечного та безперебійного проїзду на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю. Це один з важливих напрямків, через який проходять основні логістичні коридори”, – пояснили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Там зазначили, що роботи продовжуються також на інших дорогах в області. Зокрема, шляховики замінюють металеву бар’єрну огорожу, герметизують шви та тріщини, замінюють деформаційні шви тощо.

“З моменту деокупації Харківської області було розчищено понад 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автомобілів та сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було пошкоджено понад 1000 км доріг”, – нагадали в Службі.