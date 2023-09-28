Надпись «Киевская» на станции метро Харькова начали обновлять (фото)
Станцию метро «Киевская» в Харькове украинизируют.
Сотрудники метро установили первый комплект новых букв с названием на путевые стены на станции «Киевская», сообщили в пресс-службе подземки.
Напомним, русскоязычную надпись на станции метро Киевская в Харькове изменили в середине июля. Тогда в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что это решение временное, а впоследствии буквы заменят соответствующими по стилю.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию метро «Киевская» в Харькове украинизируют. ".