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Надпись «Киевская» на станции метро Харькова начали обновлять (фото)

Общество 14:52   28.09.2023
Виктория Яковенко
Надпись «Киевская» на станции метро Харькова начали обновлять (фото)

Станцию метро «Киевская» в Харькове украинизируют. 

Сотрудники метро установили первый комплект новых букв с названием на путевые стены на станции «Киевская», сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, русскоязычную надпись на станции метро Киевская в Харькове изменили в середине июля. Тогда в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что это решение временное, а впоследствии буквы заменят соответствующими по стилю.

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Фото: КП «Харьковский метрополитен»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 14:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию метро «Киевская» в Харькове украинизируют. ".