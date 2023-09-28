Надпись «Киевская» на станции метро Харькова начали обновлять (фото)

Станцию метро «Киевская» в Харькове украинизируют.

Сотрудники метро установили первый комплект новых букв с названием на путевые стены на станции «Киевская», сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, русскоязычную надпись на станции метро Киевская в Харькове изменили в середине июля. Тогда в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что это решение временное, а впоследствии буквы заменят соответствующими по стилю.