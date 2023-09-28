Напис «Київська» на станції метро Харкова почали оновлювати (фото)

Станцію метро “Київська” у Харкові українізовують.

Співробітники метро встановили перший комплект нових літер з назвою на колійні стіни на станції «Київська», повідомили у пресслужбі підземки.

Нагадаємо, російськомовний напис на станції метро «Київська» в Харкові змінили в середині липня. Тоді в КП “Харківський метрополітен” повідомили, що це рішення тимчасове, а згодом літери замінять на відповідні за стилем.