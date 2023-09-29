Битва за Харьков: Сырский анонсировал показ фильма 1 октября и показал трейлер
1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в 22:15 в эфире национального телемарафона выйдет документальный фильм о мужестве и победе Сил обороны в битве с россиянами на Харьковщине.
Об этом пишет в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
В опубликованном трейлере можно увидеть кадры боевых действий, видео с высоты птичьего полета, комментарии самого Сырского, начальника ХОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, военных.
«Битва за Харьков. Оборона. Наступление. Великий подвиг наших воинов», — написал Сырский.
Видео: Александр Сырский
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в 22:15 в эфире национального телемарафона выйдет документальный фильм о мужестве и победе Сил обороны в битве с россиянами на Харьковщине.".