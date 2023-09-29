Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер
1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в етері національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині.
Про це пише в телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
В опублікованому трейлері можна побачити кадри бойових дій, відео з висоти пташиного польоту, коментарі самого Сирського, начальника ХОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, військових.
“Битва за Харків. Оборона. Наступ. Великий подвиг наших воїнів”, – написав Сирський.
Відео: Олександр Сирський
Читайте також: Фільм харків’ян представлятиме Україну на Оскарі
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в етері національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині.".