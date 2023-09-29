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Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер

Культура 14:01   29.09.2023
Олена Нагорна
Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в етері національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині.

Про це пише в телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

В опублікованому трейлері можна побачити кадри бойових дій, відео з висоти пташиного польоту, коментарі самого Сирського, начальника ХОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, військових.

“Битва за Харків. Оборона. Наступ. Великий подвиг наших воїнів”, – написав Сирський.

Відео: Олександр Сирський

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в етері національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині.".