Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в етері національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині.

Про це пише в телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

В опублікованому трейлері можна побачити кадри бойових дій, відео з висоти пташиного польоту, коментарі самого Сирського, начальника ХОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, військових.

“Битва за Харків. Оборона. Наступ. Великий подвиг наших воїнів”, – написав Сирський.

Відео: Олександр Сирський