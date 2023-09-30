Обесточена подстанция: на Харьковщине без света 28 тысяч абонентов — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило, что на Харьковщине из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередач.

«В Харьковской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных. Всего по области из-за повреждений сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Ранее «Харьковоблэнерго» информировало, что бригада электриков попала под обстрел в Купянском районе. Они ремонтировали высоковольтную линию 35 кВ. По последним данным ХОВА, без света на Харьковщине было около 60 населенных пунктов — в основном, в прифронтовой и приграничной зонах. Восстанавливать электроснабжение в таких районах сложно — в первую очередь, из-за риска для жизни ремонтников.