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Знеструмлено підстанцію: на Харківщині без світла 28 000 абонентів – Міненерго

Суспільство 13:48   30.09.2023
Оксана Горун
Знеструмлено підстанцію: на Харківщині без світла 28 000 абонентів – Міненерго Фото: пресслужба ХОВА

Міністерство енергетики України повідомило, що на Харківщині через обстріл пошкоджено повітряну лінію електропередач.

“У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ. Ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових. Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

Раніше “Харківобленерго” інформувало, що бригада електриків потрапила під обстріл у Куп’янському районі. Вони ремонтували високовольтну лінію 35 кВ. За останніми даними ХОВА, без світла на Харківщині було близько 60 населених пунктів – в основному у прифронтовій та прикордонній зонах. Відновлювати електропостачання у таких районах складно – насамперед через ризик для життя ремонтників.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило, що на Харківщині через обстріл пошкоджено повітряну лінію електропередач".