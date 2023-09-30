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Владение Харьковом для россиян было принципиально — Сырский

Политика 16:28   30.09.2023
Оксана Горун
Владение Харьковом для россиян было принципиально — Сырский Фото: скриншот

Командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Александр Сырский убежден, что Харьков был приоритетной целью для армии РФ при вторжении в Украину.

Такое мнение Сырский высказал в интервью Дмитрию Комарову для проекта «Год. Харьковщина».

«Посягательства на Слобожанщину были исторически. И если взять Харьков – это промышленный центр, это большое количество работающих высокотехнологичных предприятий, это мощный центр культуры. И, конечно, владение таким центром для них было принципиально. Это имело бы огромное моральное значение – как для них, так и для нас», — подчеркнул генерал.

Он также рассказал, как приехал в Харьков в первые месяцы полномасштабного вторжения.

«Когда я приехал в начале апреля в Харьков, я был удивлен. Потому что Харьков почти обезлюдел. В городе нет практически ни автомобилей, ни людей. Когда мы доехали буквально в центр города, начался артиллерийский обстрел», — поделился Сырский.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Александр Сырский убежден, что Харьков был приоритетной целью для армии РФ при вторжении в Украину".