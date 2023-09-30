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Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський

Події 16:28   30.09.2023
Оксана Горун
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський переконаний, що Харків був пріоритетною метою для армії РФ під час вторгнення в Україну.

Таку думку Сирський висловив в інтерв’ю Дмитру Комарову для проєкту “Рік Харківщина”.

Зазіхання на Слобожанщину були історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість високотехнологічних підприємств, що працюють, це потужний центр культури. І звичайно володіння таким центром для них було принципово. Це мало б величезне моральне значення – як для них, так і для нас“, – наголосив генерал.

Він також розповів, як приїхав до Харкова у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Коли я приїхав на початку квітня в Харків, я був здивований. Тому що Харків майже збезлюднів. У місті немає фактично ні автомобілів, ні людей. Коли ми доїхали буквально до центру міста, розпочався артилерійський обстріл“, – поділився Сирський.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський переконаний, що Харків був пріоритетною метою для армії РФ під час вторгнення в Україну".