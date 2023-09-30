Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський переконаний, що Харків був пріоритетною метою для армії РФ під час вторгнення в Україну.

Таку думку Сирський висловив в інтерв’ю Дмитру Комарову для проєкту “Рік Харківщина”.

“Зазіхання на Слобожанщину були історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість високотехнологічних підприємств, що працюють, це потужний центр культури. І звичайно володіння таким центром для них було принципово. Це мало б величезне моральне значення – як для них, так і для нас“, – наголосив генерал.

Він також розповів, як приїхав до Харкова у перші місяці повномасштабного вторгнення.

“Коли я приїхав на початку квітня в Харків, я був здивований. Тому що Харків майже збезлюднів. У місті немає фактично ні автомобілів, ні людей. Коли ми доїхали буквально до центру міста, розпочався артилерійський обстріл“, – поділився Сирський.