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«Высокий показатель»: под Купянском и Лиманом враг 23 раза применил авиацию

Общество 19:16   02.10.2023
Елена Нагорная
«Высокий показатель»: под Купянском и Лиманом враг 23 раза применил авиацию

На Лимано-Купянском направлении сегодня зафиксировали высокий показатель использования противником авиации — 23 раза, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«В частности, штурмовики Су-35 и Су-25 и вертолеты Ка-52. Слава Богу, точность огня у оккупантов остается низкой. Они все еще боятся залетать в зону поражения нашей ПВО. Работают на максимально отделенных дистанциях, что значительно сказывается на их эффективности», — отметил он.

По данным Евлаша, за сутки армия РФ обстреляла позиции украинских защитников 566 раз и нанесла 6 ударов дронами-камикадзе. 121 оккупант был ликвидирован и уничтожены 20 единиц вражеского вооружения и техники: два танка, среди которых Т-90 «Прорыв», четыре БТР и БМП, семь гаубиц и минометов, среди которых по три установки «Мста-С» и «Д-30» и одна «Мста-Б», станция «Р-934Б», а также ЗРК «Тунгуска».

«На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои попытки прощупать нашу оборону. Трижды в районе Макеевки пытался атаковать наши позиции. Безуспешно — они были отбиты нашими защитниками», — констатировал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении сегодня зафиксировали высокий показатель использования противником авиации — 23 раза, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".