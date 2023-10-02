“Високий показник”: під Куп’янськом і Лиманом ворог 23 рази застосував авіацію

На Лимано-Куп’янському напрямку сьогодні зафіксували високий показник використання супротивником авіації – 23 рази, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Зокрема штурмовики Су-35 і Су-25 та гелікоптери Ка-52. Дякувати Богові, точність вогню в окупантів залишається низькою. Вони все ще бояться залітати в зону ураження нашої ППО. Працюють на максимально відділених дистанціях, що значно позначається на їхній ефективності», – зазначив він.

За даними Євлаша, за добу армія РФ обстріляла позиції українських захисників 566 разів та завдала 6 ударів дронами-камікадзе. 121 окупанта було ліквідовано та знищено 20 одиниць озброєння та військової техніки: два танки, серед яких Т-90 «Прорив», чотири БТР та БМП, сім гаубиць та мінометів, серед яких по три установки «Мста-С» та «Д-30» та одна «Мста-Б», станцію «Р-934Б», а також ЗРК «Тунгуска».

«На Лимано-Куп’янському напрямку противник відновив свої спроби прощупати нашу оборону. Зокрема тричі в районі Макіївки намагався атакувати наші позиції. Безуспішно – вони були відбиті нашими захисниками», – констатував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.