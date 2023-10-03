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Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами

Происшествия 23:11   03.10.2023
Елена Нагорная
Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами Иллюстративное фото

В Харьковской области — второй в текущем году случай отравления дикорастущими грибами. В больницу попали двое пенсионеров из Харькова в возрасте 81 и 73 лет.

Пожилые люди угощались тушеными дикорастущими грибами, похожими на шампиньоны, в гостях у знакомых, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Через четыре часа у супругов возникли симптомы отравления: общая слабость, боль в желудке, тошнота, рвота, диарея. За медицинской помощью обратились сразу. Сейчас пенсионеры лечатся в специализированном учреждении, их состояние медики оценивают как среднее.

«В пожилом возрасте из-за хронических болезней даже условно съедобные и съедобные дикорастущие грибы могут вызвать симптомы отравления. В случае их возникновения сразу обращайтесь за медицинской помощью», — призывают специалисты.

О первом в этом году случае отравления грибами сообщили 4 августа. Пенсионерка, проживающая в селе Верхний Салтов Чугуевского района, поела грибов, собранных в местном лесу.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 23:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — второй в текущем году случай отравления дикорастущими грибами. В больницу попали двое пенсионеров из Харькова в возрасте 81 и 73 лет.".