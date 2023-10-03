Були схожі на печериці: літнє подружжя з Харкова отруїлося грибами

У Харківській області – другий в поточному році випадок отруєння дикорослими грибами. У лікарню потрапили двоє пенсіонерів із Харкова у віці 81 та 73 років.

Літні люди поласували тушкованими дикорослими грибами, схожими на печериці, в гостях у знайомих, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

За чотири години у подружжя виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея. По медичну допомогу звернулися одразу. Наразі пенсіонери лікуються у спеціалізованій установі, їхній стан медики оцінюють як середній.

“У похилому віці через хронічні хвороби навіть умовно їстівні та їстівні дикорослі гриби можуть викликати симптоми отруєння. У разі їхнього виникнення відразу звертайтесь по медичну допомогу”, – закликають фахівці.

Про перший у цьому році випадок отруєння грибами повідомили 4 серпня. Пенсіонерка, яка мешкає у селі Верхній Салтів Чугуївського району, поїла грибів, зібраних у місцевому лісі.