Були схожі на печериці: літнє подружжя з Харкова отруїлося грибами
У Харківській області – другий в поточному році випадок отруєння дикорослими грибами. У лікарню потрапили двоє пенсіонерів із Харкова у віці 81 та 73 років.
Літні люди поласували тушкованими дикорослими грибами, схожими на печериці, в гостях у знайомих, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
За чотири години у подружжя виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея. По медичну допомогу звернулися одразу. Наразі пенсіонери лікуються у спеціалізованій установі, їхній стан медики оцінюють як середній.
“У похилому віці через хронічні хвороби навіть умовно їстівні та їстівні дикорослі гриби можуть викликати симптоми отруєння. У разі їхнього виникнення відразу звертайтесь по медичну допомогу”, – закликають фахівці.
Про перший у цьому році випадок отруєння грибами повідомили 4 серпня. Пенсіонерка, яка мешкає у селі Верхній Салтів Чугуївського району, поїла грибів, зібраних у місцевому лісі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 23:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області – другий в поточному році випадок отруєння дикорослими грибами. У лікарню потрапили двоє пенсіонерів із Харкова у віці 81 та 73 років.".