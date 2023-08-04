На Харківщині – перший у цьому році випадок отруєння грибами
Мешканка Чугуївського району на Харківщині з’їла гриби, зібрані в місцевому лісі – і опинилася у лікарні.
“У Харківській області зареєстрований перший в поточному році випадок отруєння людини дикорослими грибами. Пенсіонерка, що мешкає у селі Верхній Салтів Чугуївського району, вживала гриби, зібрані у місцевому лісі“, – повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Симптоми отруєння в жінки виникли за добу. Вона скаржилася на слабкість, нудоту, блювоту та діарею. Але при цьому протягом п’яти днів лікувалась самостійно, не звертаючись до лікарів. Так довела себе до повної втрати свідомості.
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“Постраждалу в тяжкому стані госпіталізовано до спеціалізованого закладу охорони здоров’я”, – поінформували епідеміологи.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 19:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Чугуївського району на Харківщині з’їла гриби, зібрані в місцевому лісі – і опинилася у лікарні".