На Харьковщине — первый в году случай отравления грибами

Жительница Чугуевского района на Харьковщине съела грибы, собранные в местном лесу — и оказалась в больнице.

«В Харьковской области зарегистрирован первый в текущем году случай отравления человека дикорастущими грибами. Пенсионерка, проживающая в селе Верхний Салтов Чугуевского района, употребляла грибы, собранные в местном лесу», — сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Симптомы отравления у женщины возникли через сутки. Она жаловалась на слабость, тошноту, рвоту и диарею. Но при этом в течение пяти дней лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. Так довела себя до полной потери сознания.

«Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в специализированное учреждение здравоохранения», — проинформировали эпидемиологи.