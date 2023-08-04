На Харьковщине — первый в году случай отравления грибами
Жительница Чугуевского района на Харьковщине съела грибы, собранные в местном лесу — и оказалась в больнице.
«В Харьковской области зарегистрирован первый в текущем году случай отравления человека дикорастущими грибами. Пенсионерка, проживающая в селе Верхний Салтов Чугуевского района, употребляла грибы, собранные в местном лесу», — сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Симптомы отравления у женщины возникли через сутки. Она жаловалась на слабость, тошноту, рвоту и диарею. Но при этом в течение пяти дней лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. Так довела себя до полной потери сознания.
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«Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в специализированное учреждение здравоохранения», — проинформировали эпидемиологи.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 19:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Чугуевского района на Харьковщине съела грибы, собранные в местном лесу — и оказалась в больнице".