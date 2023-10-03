Взрывы сегодня будут раздаваться на Изюмщине Харьковской области — ХОВА
Сегодня в 9:30 в Изюмщине саперы будут проводить разминирование, сообщили в ХОВА.
«Проводится разминирование в Изюмском районе. С 9:30 саперы совершат контролируемые подрывы в пределах Новой Гусаровки и Щуровки», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 9:30 в Изюмщине саперы будут проводить разминирование, сообщили в ХОВА.".