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Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА

Події 09:32   03.10.2023
Оксана Якушко
Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА

Сьогодні о 9:30 в Ізюмщині сапери проводитимуть розмінування, повідомили у ХОВА.

«Проводиться розмінування в Ізюмському районі. Із 9:30 сапери здійснять контрольовані підриви в межах Нової Гусарівки та Щурівки», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 9:30 в Ізюмщині сапери проводитимуть розмінування, повідомили у ХОВА.".