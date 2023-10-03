Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА
Сьогодні о 9:30 в Ізюмщині сапери проводитимуть розмінування, повідомили у ХОВА.
«Проводиться розмінування в Ізюмському районі. Із 9:30 сапери здійснять контрольовані підриви в межах Нової Гусарівки та Щурівки», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 9:30 в Ізюмщині сапери проводитимуть розмінування, повідомили у ХОВА.".