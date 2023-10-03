Вибухи сьогодні лунатимуть на Ізюмщині Харківської області – ХОВА

Сьогодні о 9:30 в Ізюмщині сапери проводитимуть розмінування, повідомили у ХОВА.

«Проводиться розмінування в Ізюмському районі. Із 9:30 сапери здійснять контрольовані підриви в межах Нової Гусарівки та Щурівки», – йдеться у повідомленні.