Жители поселка под Харьковом получили газ впервые за более чем полтора года

В поселке Прудянка Дергачевской громады Харьковской области восстановили газоснабжение. Жители были лишены “голубого топлива” с апреля 2022 года из-за вражеских обстрелов.

Сначала саперы ГСЧС обследовали и разминировали трассы газопроводов. Затем специалисты Харьковского филиала «Газсети» заменили разбитый оккупантами газорегуляторный пункт, ликвидировали повреждения на сетях и коммуникациях жилых домов, сообщает пресс-служба ХОВА.

“В целом газовики устранили более сотни повреждений газовых коммуникаций в населенном пункте. Благодаря этому удалось подать газ в 60 домовладений Прудянки. Восстановительные работы в населенном пункте продолжаются”, — говорится в публикации.