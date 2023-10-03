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Жители поселка под Харьковом получили газ впервые за более чем полтора года

Общество 18:24   03.10.2023
Елена Нагорная
Жители поселка под Харьковом получили газ впервые за более чем полтора года Фото: ХОВА

В поселке Прудянка Дергачевской громады Харьковской области восстановили газоснабжение. Жители были лишены “голубого топлива” с апреля 2022 года из-за вражеских обстрелов.

Сначала саперы ГСЧС обследовали и разминировали трассы газопроводов. Затем специалисты Харьковского филиала «Газсети» заменили разбитый оккупантами газорегуляторный пункт, ликвидировали повреждения на сетях и коммуникациях жилых домов, сообщает пресс-служба ХОВА.

“В целом газовики устранили более сотни повреждений газовых коммуникаций в населенном пункте. Благодаря этому удалось подать газ в 60 домовладений Прудянки. Восстановительные работы в населенном пункте продолжаются”, — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Прудянка Дергачевской громады Харьковской области восстановили газоснабжение. Жители были лишены “голубого топлива” с апреля 2022 года из-за вражеских обстрелов.".