Жители поселка под Харьковом получили газ впервые за более чем полтора года
Фото: ХОВА
В поселке Прудянка Дергачевской громады Харьковской области восстановили газоснабжение. Жители были лишены “голубого топлива” с апреля 2022 года из-за вражеских обстрелов.
Сначала саперы ГСЧС обследовали и разминировали трассы газопроводов. Затем специалисты Харьковского филиала «Газсети» заменили разбитый оккупантами газорегуляторный пункт, ликвидировали повреждения на сетях и коммуникациях жилых домов, сообщает пресс-служба ХОВА.
“В целом газовики устранили более сотни повреждений газовых коммуникаций в населенном пункте. Благодаря этому удалось подать газ в 60 домовладений Прудянки. Восстановительные работы в населенном пункте продолжаются”, — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Прудянка Дергачевской громады Харьковской области восстановили газоснабжение. Жители были лишены “голубого топлива” с апреля 2022 года из-за вражеских обстрелов.".