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Жителі селища під Харковом отримали газ уперше за понад півтора року

Суспільство 18:24   03.10.2023
Олена Нагорна
Жителі селища під Харковом отримали газ уперше за понад півтора року

У селищі Прудянка Дергачівської громади Харківської області відновили газопостачання. Мешканці були позбавлені “блакитного палива” з квітня 2022 року через ворожі обстріли.

Спершу сапери ДСНС обстежили та розмінували траси газопроводів. Потім фахівці Харківської філії «Газмережі» замінили розбитий окупантами газорегуляторний пункт, ліквідували пошкодження на мережах та комунікаціях будинків, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Загалом газовики усунули понад 100 пошкоджень газових комунікацій у населеному пункті. Завдяки цьому вдалося подати газ до 60 домоволодінь Прудянки. Відновлювальні роботи в населеному пункті тривають”, — йдеться у публікації.

Читайте також: Скільки мешканців Харківщини платять за розподіл газу: статистика

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 18:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Прудянка Дергачівської громади Харківської області відновили газопостачання. Мешканці були позбавлені “блакитного палива” з квітня 2022 року через ворожі обстріли.".