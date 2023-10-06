Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние пострадавших – ХОВА (видео)

Медики рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после вражеских ударов по Харькову 6 октября и по селу Гроза Купянского района 5 октября.

По данным ХОВА, в результате утреннего удара по городу пострадали 30 человек, 13 из них — обратились в медучреждения.

«Травмы их расцениваются как легкие. Это осколочные ранения туловища, головы и верхних и нижних конечностей. Одна из пострадавших отказалась от дальнейшей госпитализации и была отпущена домой. Еще двое – это мать с 11-месячным ребенком – отправлены в другое медицинское учреждение», – сообщил медицинский директор одной из больниц Харькова Руслан Врагов.

В медучреждениях остаются пострадавшие от удара по селу Гроза. В общем были госпитализированы 6 человек.

«На вчера к нам были госпитализированы 5 человек. Среди них было 4 женщины, 1 человек. Одна женщина была тяжело госпитализирована, она сейчас остается в таком же состоянии. Девушка, которая была к нам вчера, госпитализирована также в тяжелом состоянии. У нее тяжелые ранения головы и верхних и нежных конечностей. Один человек находится в другом медучреждении. Состояние его, как говорят наши коллеги, более средней тяжести», — добавил Врагов.