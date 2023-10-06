Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние пострадавших – ХОВА (видео)
Медики рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после вражеских ударов по Харькову 6 октября и по селу Гроза Купянского района 5 октября.
По данным ХОВА, в результате утреннего удара по городу пострадали 30 человек, 13 из них — обратились в медучреждения.
«Травмы их расцениваются как легкие. Это осколочные ранения туловища, головы и верхних и нижних конечностей. Одна из пострадавших отказалась от дальнейшей госпитализации и была отпущена домой. Еще двое – это мать с 11-месячным ребенком – отправлены в другое медицинское учреждение», – сообщил медицинский директор одной из больниц Харькова Руслан Врагов.
В медучреждениях остаются пострадавшие от удара по селу Гроза. В общем были госпитализированы 6 человек.
«На вчера к нам были госпитализированы 5 человек. Среди них было 4 женщины, 1 человек. Одна женщина была тяжело госпитализирована, она сейчас остается в таком же состоянии. Девушка, которая была к нам вчера, госпитализирована также в тяжелом состоянии. У нее тяжелые ранения головы и верхних и нежных конечностей. Один человек находится в другом медучреждении. Состояние его, как говорят наши коллеги, более средней тяжести», — добавил Врагов.
Читайте также: Ракетный удар по Грозе: село на следующий день после трагедии (фоторепортаж)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние пострадавших – ХОВА (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после вражеских ударов по Харькову 6 октября и по селу Гроза Купянского района 5 октября.".