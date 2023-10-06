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Ракетні удари по Харкову та Грозі: стан постраждалих – ХОВА (відео)

Суспільство 16:34   06.10.2023
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкову та Грозі: стан постраждалих – ХОВА (відео) Фото: ХОВА

Медики розповіли про стан потерпілих, яких шпиталізували після ворожих ударів по Харкову 6 жовтня та по селу Гроза Куп’янського району 5 жовтня.

За даними ХОВА, внаслідок ранкового удару по місту постраждали 30 людей, 13 з них – звернулися до медзакладів.

«Травми їх розцінюються як легкі. Це осколкові поранення тулуба, голови та верхніх і нижніх кінцівок. Одна з постраждалих відмовилася від подальшої госпіталізації та була відпущена додому. Ще двоє – це мати з 11-місячною дитиною – відправлені до іншої медичної установи», – повідомив медичний директор однієї з лікарень Харкова Руслан Врагов.

В медзакладах залишаються постраждалі від удару по селу Гроза. Загалом було госпіталізовано 6 людей.

«На вчора до нас було госпіталізовано 5 осіб. Серед них було 4 жінки, 1 чоловік. Одна жінка вкрай важка була госпіталізована, вона зараз залишається в такому ж стані. Дівчина, яка була до нас вчора госпіталізована також у важкому стані. В неї важкі поранення голови та верхніх і нижніх кінцівок. Одна людина знаходиться в іншій медустанові. Стан її, як кажуть наші колеги, більш до середньої важкості», – додав Врагов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики розповіли про стан потерпілих, яких шпиталізували після ворожих ударів по Харкову 6 жовтня та по селу Гроза Куп’янського району 5 жовтня.".