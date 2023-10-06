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Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)

Репортаж 15:01   06.10.2023
Павло Велицький
Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж) Фото: Павло Велицький

5 жовтня у селі Гроза на Харківщині сталося масове вбивство. Росіяни влучили ракетою «Іскандер» по кафе, де відбувався поминальний обід. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 людини.

У селі наступного дня після трагедії, 6 жовтня, перебуває кореспондент МГ «Об’єктив».

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Фото: Павло Велицький

Подробиці згодом – у сюжеті МГ «Об’єктив».

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Автор: Павло Велицький
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 жовтня у селі Гроза на Харківщині сталося масове вбивство. Росіяни влучили ракетою «Іскандер» по кафе, де відбувався поминальний обід. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 людини.".