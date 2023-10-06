Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)
Фото: Павло Велицький
5 жовтня у селі Гроза на Харківщині сталося масове вбивство. Росіяни влучили ракетою «Іскандер» по кафе, де відбувався поминальний обід. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 людини.
У селі наступного дня після трагедії, 6 жовтня, перебуває кореспондент МГ «Об’єктив».
Подробиці згодом – у сюжеті МГ «Об’єктив».
Читайте також: На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 15:01;
Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 жовтня у селі Гроза на Харківщині сталося масове вбивство. Росіяни влучили ракетою «Іскандер» по кафе, де відбувався поминальний обід. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 людини.".