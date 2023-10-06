Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)

5 жовтня у селі Гроза на Харківщині сталося масове вбивство. Росіяни влучили ракетою «Іскандер» по кафе, де відбувався поминальний обід. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 людини.

У селі наступного дня після трагедії, 6 жовтня, перебуває кореспондент МГ «Об’єктив».

Подробиці згодом – у сюжеті МГ «Об’єктив».