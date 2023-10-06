Ракетный удар по Грозе: село на следующий день после трагедии (фоторепортаж)
Фото: Павел Велицкий
5 октября в селе Гроза в Харьковской области произошло массовое убийство. Россияне попали ракетой «Искандер» по кафе, где проходил поминальный обед. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека.
В селе на следующий день после трагедии, 6 октября, находится корреспондент МГ «Объектив».
Подробности вскоре – в сюжете МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 15:01;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 октября в селе Гроза в Харьковской области произошло массовое убийство. Россияне попали ракетой «Искандер» по кафе, где проходил поминальный обед. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека.".