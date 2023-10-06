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Ракетный удар по Грозе: село на следующий день после трагедии (фоторепортаж)

Репортаж 15:01   06.10.2023
Павел Велицкий
Ракетный удар по Грозе: село на следующий день после трагедии (фоторепортаж) Фото: Павел Велицкий

5 октября в селе Гроза в Харьковской области произошло массовое убийство. Россияне попали ракетой «Искандер» по кафе, где проходил поминальный обед. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека.

В селе на следующий день после трагедии, 6 октября, находится корреспондент МГ «Объектив».

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Фото: Павел Велицкий

Подробности вскоре – в сюжете МГ «Объектив».

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Автор: Павел Велицкий
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 октября в селе Гроза в Харьковской области произошло массовое убийство. Россияне попали ракетой «Искандер» по кафе, где проходил поминальный обед. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека.".