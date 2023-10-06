Ракетный удар по Грозе: село на следующий день после трагедии (фоторепортаж)

5 октября в селе Гроза в Харьковской области произошло массовое убийство. Россияне попали ракетой «Искандер» по кафе, где проходил поминальный обед. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека.

В селе на следующий день после трагедии, 6 октября, находится корреспондент МГ «Объектив».

Подробности вскоре – в сюжете МГ «Объектив».