Почти 800 обстрелов: сутки на Купянско-Лиманском направлении
За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 14 боевых столкновений, все были отбиты украинскими защитниками. Также зафиксировано 774 обстрела – это один из рекордных показателей, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Ситуация на Купянско-Лиманском направлении продолжает оставаться динамичной. Здесь враг применяет свою технику разную, как минометы, так и танковые подразделения, свою артиллерию, как реактивную, так и ствольную. Применяет также FPV-дроны, стрелковое вооружение. Враг сейчас активизировался», – сказал Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 14 боевых столкновений, все были отбиты украинскими защитниками. Также зафиксировано 774 обстрела – это один из рекордных показателей, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".