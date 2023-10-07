Почти 800 обстрелов: сутки на Купянско-Лиманском направлении

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 14 боевых столкновений, все были отбиты украинскими защитниками. Также зафиксировано 774 обстрела – это один из рекордных показателей, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Ситуация на Купянско-Лиманском направлении продолжает оставаться динамичной. Здесь враг применяет свою технику разную, как минометы, так и танковые подразделения, свою артиллерию, как реактивную, так и ствольную. Применяет также FPV-дроны, стрелковое вооружение. Враг сейчас активизировался», – сказал Евлаш.