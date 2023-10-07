Майже 800 обстрілів: доба на Куп’янсько-Лиманському напрямку
За минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку сталося 14 бойових зіткнень, усі були відбити українськими захисниками. Також зафіксовано 774 обстрілів – це один з рекордних показників, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжує залишатися динамічною. Тут ворог застосовує свою техніку різну, як міномети, так і танкові підрозділи, свою артилерію, як реактивну, так і ствольну. Застосовує також FPV-дрони, стрілецьке озброєння. Ворог зараз активізувався», – сказав Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку сталося 14 бойових зіткнень, усі були відбити українськими захисниками. Також зафіксовано 774 обстрілів – це один з рекордних показників, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".