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В Харькове пьяный водитель-нарушитель комендантского часа «совал» копам взятку

Общество 22:03   07.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный водитель-нарушитель комендантского часа «совал» копам взятку Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным 8 тысяч взятки.

«Сегодня ночью на улице проспект Героев Харькова патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение комендантского часа. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр, на что он согласился», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Обзор на состояние опьянения мужчина прошел с помощью Drager, результат которого составил 0,94 промилле, добавили патрульные.

Водитель начал просить копов не документировать правонарушения и отпустить его за 8 тысяч гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности мужчина не реагировал.

Так что копы вызвали на место следователей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 22:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным 8 тысяч взятки.".