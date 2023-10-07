В Харькове пьяный водитель-нарушитель комендантского часа «совал» копам взятку
В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным 8 тысяч взятки.
«Сегодня ночью на улице проспект Героев Харькова патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение комендантского часа. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр, на что он согласился», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Обзор на состояние опьянения мужчина прошел с помощью Drager, результат которого составил 0,94 промилле, добавили патрульные.
Водитель начал просить копов не документировать правонарушения и отпустить его за 8 тысяч гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности мужчина не реагировал.
Так что копы вызвали на место следователей.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 22:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным 8 тысяч взятки.".