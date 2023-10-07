У Харкові п’яний водій-порушник комендантської години хотів підкупити копів

У Харкові водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним 8 тисяч хабаря.

«Сьогодні вночі на вулиці проспект Героїв Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою Drager, результат якого склав 0,94 проміле, додали патрульні.

Водій почав прохати копів не документувати правопорушення та відпустити його за 8 тисяч гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував.

Тож копи викликали на місце слідчих.