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У Харкові п’яний водій-порушник комендантської години хотів підкупити копів

Суспільство 22:03   07.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові п’яний водій-порушник комендантської години хотів підкупити копів Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним 8 тисяч хабаря.

«Сьогодні вночі на вулиці проспект Героїв Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою Drager, результат якого склав 0,94 проміле, додали патрульні.

Водій почав прохати копів не документувати правопорушення та відпустити його за 8 тисяч гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував.

Тож копи викликали на місце слідчих.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним 8 тисяч хабаря.".