У Харкові п’яний водій-порушник комендантської години хотів підкупити копів
У Харкові водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним 8 тисяч хабаря.
«Сьогодні вночі на вулиці проспект Героїв Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою Drager, результат якого склав 0,94 проміле, додали патрульні.
Водій почав прохати копів не документувати правопорушення та відпустити його за 8 тисяч гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував.
Тож копи викликали на місце слідчих.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 22:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним 8 тисяч хабаря.".