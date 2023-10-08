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К ремонту дорог в Харькове КП хочет привлечь фирму-новичка с техникой в аренду

Общество 17:45   08.10.2023
Елена Нагорная
К ремонту дорог в Харькове КП хочет привлечь фирму-новичка с техникой в аренду Фото: Харьковский горсовет

Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета планирует заключить соглашение по текущему ремонту дорог с КП «Дорремстрой» почти на 80 миллионов гривен. Часть средств перечислят новосозданной фирме с арендованной техникой.

Деньги выделяются на ямочный ремонт, замену бортовых камней, нанесение дорожной разметки и прочее, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «Prozorro».

Активисты информируют, что коммунальное предприятие в тендерной документации отметило две частные компании, которые планируют привлекать в объемах более 20% от общего объема работ — ООО «Мишем» и ЧП «Научно-производственное предприятие «Техбудпром».

Основательницей ООО «Мишем» является Арпине Давтян, а ЧП «Научно-производственное предприятие «Техбудпром» создано два месяца назад. Учредителем является Михаил Шевчук, а директором — Владимир Шевчук, который также является учредителем и руководителем фирмы ООО «Промнафтогазкомплект». ЧП «Научно-производственное предприятие «Техбудпром» арендует технику у ЧП «Контур» и ООО «Укратрансинвест-Сервис».

«Как видим, харьковские коммунальщики, имеющие в собственности технику и сотрудников, берут себе в помощь новосозданную фирму с арендованной техникой и десятком сотрудников», — констатируют антикоррупционеры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 17:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета планирует заключить соглашение по текущему ремонту дорог с КП «Дорремстрой» почти на 80 миллионов гривен. Часть средств перечислят новосозданной фирме с арендованной техникой.".