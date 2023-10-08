До ремонту доріг у Харкові КП хоче залучити фірму-новачка з технікою в оренду

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради планує укласти угоду щодо поточного ремонту доріг із КП “Шляхрембуд” на майже 80 мільйонів гривень. Частину коштів перерахують новоствореній фірмі з орендованою технікою.

Гроші виділяються на ямковий ремонт, заміну бортових каменів, нанесення дорожньої розмітки та інше, пише ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на сайт “Prozorro”.

Активісти інформують, що комунальне підприємство у тендерній документації зазначило дві приватні компанії, що планують залучати в обсягах понад 20% від загального обсягу робіт – ТОВ “Мішем” та ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром”.

Засновницею ТОВ “Мішем” є Арпіне Давтян, а ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром” створене два місяці тому. Засновником є Михайло Шевчук, а директором – Володимир Шевчук, який також є засновником і керівником фірми ТОВ “Промнафтогазкомплект”. ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром” орендує техніку у ПП “Контур” та ТОВ “Укратрансінвест-Сервіс”.

«Як бачимо, харківські комунальники, що мають у власності техніку та співробітників, беруть собі на допомогу новостворену фірму з орендованою технікою та десятком співробітників», – констатують антикорупціонери.