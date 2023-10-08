До ремонту доріг у Харкові КП хоче залучити фірму-новачка з технікою в оренду
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради планує укласти угоду щодо поточного ремонту доріг із КП “Шляхрембуд” на майже 80 мільйонів гривень. Частину коштів перерахують новоствореній фірмі з орендованою технікою.
Гроші виділяються на ямковий ремонт, заміну бортових каменів, нанесення дорожньої розмітки та інше, пише ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на сайт “Prozorro”.
Активісти інформують, що комунальне підприємство у тендерній документації зазначило дві приватні компанії, що планують залучати в обсягах понад 20% від загального обсягу робіт – ТОВ “Мішем” та ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром”.
Засновницею ТОВ “Мішем” є Арпіне Давтян, а ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром” створене два місяці тому. Засновником є Михайло Шевчук, а директором – Володимир Шевчук, який також є засновником і керівником фірми ТОВ “Промнафтогазкомплект”. ПП “Науково-виробниче підприємство “Техбудпром” орендує техніку у ПП “Контур” та ТОВ “Укратрансінвест-Сервіс”.
«Як бачимо, харківські комунальники, що мають у власності техніку та співробітників, беруть собі на допомогу новостворену фірму з орендованою технікою та десятком співробітників», – констатують антикорупціонери.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 17:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради планує укласти угоду щодо поточного ремонту доріг із КП “Шляхрембуд” на майже 80 мільйонів гривень. Частину коштів перерахують новоствореній фірмі з орендованою технікою.".