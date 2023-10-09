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Генштаб по Харьковщине: атаки врага на Купянщине, обстрелы и авиаудары

Происшествия 19:17   09.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: атаки врага на Купянщине, обстрелы и авиаудары

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, противник нанес авиаудары недалеко от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанские Хутора и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Петропавловка, Кисловка и Синьковка — на Купянском.

В Луганской области на Лиманском направлении силы обороны отбили семь атак врага в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".