Генштаб по Харьковщине: атаки врага на Купянщине, обстрелы и авиаудары

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, противник нанес авиаудары недалеко от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанские Хутора и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Петропавловка, Кисловка и Синьковка — на Купянском.

В Луганской области на Лиманском направлении силы обороны отбили семь атак врага в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.