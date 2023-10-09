Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари
Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього, супротивник завдав авіаударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Кислівка та Синьківка – на Куп’янському.
У Луганській області на Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".