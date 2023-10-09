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Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари

Події 19:17   09.10.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, супротивник завдав авіаударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Кислівка та Синьківка – на Куп’янському.

У Луганській області на Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.

Читайте також: Як дощі вплинули на активність військ РФ під Куп’янськом та Лиманом. Дані ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".