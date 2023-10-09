Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, супротивник завдав авіаударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Кислівка та Синьківка – на Куп’янському.

У Луганській області на Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.