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21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Происшествия 20:26   10.10.2023
Елена Нагорная
21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

В Харьковской области украинские военные в течение суток отбили 16 атак оккупантов в районе села Синьковка и пять атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в поселке Великий Бурлук.

Авиаударам подверглись Синьковка, Кисловка и Песчаное на Купянском направлении, а также Басово, Гатище и Волчанские Хутора — на Слобожанском.

Из артиллерии и минометов противник обстрелял Лиман Первый, Синьковку, Кисловку, Табаевку, Песчаное и Берестовое на Купянском направлении, а также Терновую, Огурцово, Строевку и Красное Первое — на Слобожанском.

В Луганской области силы обороны отбили пять атак врага возле села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.

Читайте также: РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 20:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области украинские военные в течение суток отбили 16 атак оккупантов в районе села Синьковка и пять атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".