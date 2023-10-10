21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

В Харьковской области украинские военные в течение суток отбили 16 атак оккупантов в районе села Синьковка и пять атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в поселке Великий Бурлук.

Авиаударам подверглись Синьковка, Кисловка и Песчаное на Купянском направлении, а также Басово, Гатище и Волчанские Хутора — на Слобожанском.

Из артиллерии и минометов противник обстрелял Лиман Первый, Синьковку, Кисловку, Табаевку, Песчаное и Берестовое на Купянском направлении, а также Терновую, Огурцово, Строевку и Красное Первое — на Слобожанском.

В Луганской области силы обороны отбили пять атак врага возле села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.