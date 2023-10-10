21 атаку провели за добу окупанти в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб
На Харківщині українські військові протягом доби відбили 16 атак окупантів у районі села Синьківка та п’ять атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також РФ завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільних будинках у селищі Великий Бурлук.
Авіаударів зазнали Синьківка, Кислівка та Піщане на Куп’янському напрямку, а також Басове, Гатище та Вовчанські Хутори – на Слобожанському.
З артилерії та мінометів супротивник обстріляв Лиман Перший, Синьківку, Кислівку, Табаївку, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Тернову, Огірцеве, Строївку та Красне Перше – на Слобожанському.
У Луганській області сили оборони відбили п’ять атак ворога біля села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині українські військові протягом доби відбили 16 атак окупантів у районі села Синьківка та п’ять атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".