21 атаку провели за добу окупанти в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

На Харківщині українські військові протягом доби відбили 16 атак окупантів у районі села Синьківка та п’ять атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також РФ завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільних будинках у селищі Великий Бурлук.

Авіаударів зазнали Синьківка, Кислівка та Піщане на Куп’янському напрямку, а також Басове, Гатище та Вовчанські Хутори – на Слобожанському.

З артилерії та мінометів супротивник обстріляв Лиман Перший, Синьківку, Кислівку, Табаївку, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Тернову, Огірцеве, Строївку та Красне Перше – на Слобожанському.

У Луганській області сили оборони відбили п’ять атак ворога біля села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.