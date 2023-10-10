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Исчезла четыре дня назад: в Харькове ищут 29-летнюю женщину

Происшествия 10:23   10.10.2023
Оксана Горун
Исчезла четыре дня назад: в Харькове ищут 29-летнюю женщину

В Харькове волонтеры объявили в розыск жительницу Залютино Татьяну Березину.

29-летняя женщина ушла из дому в районе проспекта «Славы» (Залютино) 6 октября, и до сих пор о ней нет вестей.

Пропала женщина на Залютино

В поисково-спасательном отряде «Милена» сообщили приметы пропавшей: рост — 180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы со светлыми прядями, голубые глаза.

Она была одета в темную рубашку, куртку болотного цвета, темные брюки и, вероятно, кроссовки. С собой у женщины был рюкзак.

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Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просят обращаться по телефонам: 102 или (068) 777-0-112.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры объявили в розыск жительницу Залютино Татьяну Березину".