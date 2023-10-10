Исчезла четыре дня назад: в Харькове ищут 29-летнюю женщину
В Харькове волонтеры объявили в розыск жительницу Залютино Татьяну Березину.
29-летняя женщина ушла из дому в районе проспекта «Славы» (Залютино) 6 октября, и до сих пор о ней нет вестей.
В поисково-спасательном отряде «Милена» сообщили приметы пропавшей: рост — 180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы со светлыми прядями, голубые глаза.
Она была одета в темную рубашку, куртку болотного цвета, темные брюки и, вероятно, кроссовки. С собой у женщины был рюкзак.
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Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просят обращаться по телефонам: 102 или (068) 777-0-112.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры объявили в розыск жительницу Залютино Татьяну Березину".