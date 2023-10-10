Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку

В Харкові волонтери оголосили у розшук мешканку мікрорайону Залютине Тетяну Березину.

29-річна жінка пішла з дому в районі проспекту “Слави” (Залютине) 6 жовтня, і досі про неї немає звісток.

У пошуково-рятувальному загоні “Мілена” повідомили прикмети зниклої: зріст – 180 см, худорлявої статури, темне коротке волосся зі світлими прядками, блакитні очі.

Вона була одягнена в темну сорочку, куртку болотяного кольору, темні штани та, мабуть, кросівки. З собою жінка мала рюкзак.

Усіх, хто знає про місцеперебування Тетяни, просять звертатися за телефонами: 102 або (068) 777-0-112.