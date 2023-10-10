Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку

Події 10:23   10.10.2023
Оксана Горун
Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку

В Харкові волонтери оголосили у розшук мешканку мікрорайону Залютине Тетяну Березину.

29-річна жінка пішла з дому в районі проспекту “Слави” (Залютине) 6 жовтня, і досі про неї немає звісток.

Зникла жінка на Залютиному

У пошуково-рятувальному загоні “Мілена” повідомили прикмети зниклої: зріст – 180 см, худорлявої статури, темне коротке волосся зі світлими прядками, блакитні очі.

Вона була одягнена в темну сорочку, куртку болотяного кольору, темні штани та, мабуть, кросівки. З собою жінка мала рюкзак.

Читайте також: Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день

Усіх, хто знає про місцеперебування Тетяни, просять звертатися за телефонами: 102 або (068) 777-0-112.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сім’я хлопчика, який загинув від удару ракети по Харкову, повернулася влітку
Сім’я хлопчика, який загинув від удару ракети по Харкову, повернулася влітку
10.10.2023, 10:44
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
09.10.2023, 21:38
Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку
Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку
10.10.2023, 10:23
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
10.10.2023, 10:30
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
10.10.2023, 09:11
Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи
Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи
10.10.2023, 09:38

Новини за темою:

22:41
Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день
08:59
У Харкові шукають пацієнта “невідкладної допомоги” з травмою голови
10:58
Житель Харкова зник дорогою на дачу: оголосили розшук
08:52
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
10:04
Не повернувся додому: у Харкові шукають чоловіка із втратою пам’яті

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові волонтери оголосили у розшук мешканку мікрорайону Залютине Тетяну Березину".