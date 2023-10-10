Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку
В Харкові волонтери оголосили у розшук мешканку мікрорайону Залютине Тетяну Березину.
29-річна жінка пішла з дому в районі проспекту “Слави” (Залютине) 6 жовтня, і досі про неї немає звісток.
У пошуково-рятувальному загоні “Мілена” повідомили прикмети зниклої: зріст – 180 см, худорлявої статури, темне коротке волосся зі світлими прядками, блакитні очі.
Вона була одягнена в темну сорочку, куртку болотяного кольору, темні штани та, мабуть, кросівки. З собою жінка мала рюкзак.
Читайте також: Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день
Усіх, хто знає про місцеперебування Тетяни, просять звертатися за телефонами: 102 або (068) 777-0-112.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові волонтери оголосили у розшук мешканку мікрорайону Залютине Тетяну Березину".