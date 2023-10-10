Российский информатор с Купянского направления сядет на пять лет
Информатор «сливал» врагу разведданные, а также присылал фото последствий ударов.
«Злоумышленник передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта. Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в многоквартирным домам граждан», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным Абдулы, данные и фото разрушений предатель отправлял боевику одной из группировок оккупантов на восточном фронте — через мессенджер.
Читайте также: Корректировщик удара РФ по «Барабашово» в Харькове сядет на 12 лет
Задержали предателя в июле. И суд уже вынес ему приговор. За «несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ» вражеский информатор на пять лет сядет в тюрьму.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Российский информатор с Купянского направления сядет на пять лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информатор «сливал» врагу разведданные, а также присылал фото последствий ударов".