Российский информатор с Купянского направления сядет на пять лет

Информатор «сливал» врагу разведданные, а также присылал фото последствий ударов.

«Злоумышленник передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта. Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в многоквартирным домам граждан», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным Абдулы, данные и фото разрушений предатель отправлял боевику одной из группировок оккупантов на восточном фронте — через мессенджер.

Задержали предателя в июле. И суд уже вынес ему приговор. За «несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ» вражеский информатор на пять лет сядет в тюрьму.