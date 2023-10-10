Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
Інформатор “зливав” ворогові розвіддані, а також надсилав фото наслідків ударів.
“Зловмисник передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту. Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області.
За даними Абдули, дані та фото руйнувань зрадник відправляв бойовику одного з угруповань окупантів на східному фронті – через месенджер.
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Затримали зрадника в липні. І суд уже ухвалив йому вирок. За “несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ” ворожий інформатор на п’ять років сяде у в’язницю.
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Ви читали новину: «Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформатор “зливав” ворогові розвіддані, а також надсилав фото наслідків ударів".