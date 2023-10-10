Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать

Украинский дипломат Валерий Чалый отреагировал на выступление представителя РФ в Совбезе ООН во время заседания, посвященного массовому убийству россиянами жителей села Гроза.

«Ну как такое можно выдерживать и терпеть? — возмутился экс-посол Украины в США, а сейчас — глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый в facebook. — Выступает рашистский представитель в Совбезе ООН Небензя. Говорит: «… поминки в украинском селе Гроза (где от российской ракеты погибли 52 жителя) — законная военная цель, потому что перезахоронили украинского националиста и там были также украинские националисты…» То есть: 1. Он подтверждает, что российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданским. 2. Это людоедское существо в личине “дипломата” говорит, что это правильно… 3. Он отмечает, что это соответствует предписаниям Международного гуманитарного права… Понятно, что это существо «взяло себе билет в один конец…» Но ПОЧЕМУ??? Почему его вынуждены выслушивать на заседании Совета Безопасности ООН?!»

Валерий Чалый задался вопросом, почему никто не вышел из зала во время выступления российского постпреда.

«Это уже зашло слишком далеко. Я даже не говорю о каких-то базовых принципах… Должна быть совместная инициатива Украины и стран-партнеров по прекращению заседаний Совбеза ООН, пока не решен вопрос с российским рейдерством места в этой организации и абсолютно противоправного использования этой международной трибуны в целях российской гебельсовской пропаганды войны», — заявил дипломат.