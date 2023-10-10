Радбез ООН по Грозі: український дипломат заявив, що Небензю не мали слухати

Український дипломат Валерій Чалий відреагував на виступ представника РФ у Раді безпеки ООН під час засідання, присвяченого масовому вбивству росіянами мешканців села Гроза.

“Ну як таке можна витримувати й терпіти?! – обурився експосол України в США, а зараз – голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий у фейсбуці. – Виступає рашистський представник у Радбезі ООН Небензя. Говорить: “… поминки в українському селі Гроза (де від російської ракети загинули 52 мешканця) – законна військова ціль, тому що перепоховали українського націоналіста і там були також українські націоналісти…” Тобто: 1. Він підтверджує, що російські війська нанесли цілеспрямований удар по цивільних. 2. Це людожерна істота в личині “дипломата” каже, що це правильно… 3. Він наголошує, що це відповідає приписам Міжнародного гуманітарного права… Зрозуміло, що ця істота “взяла собі квиток в один кінець…” Але ЧОМУ??? Чому його вимушені вислуховувати на засіданні Ради Безпеки ООН?!”

Валерій Чалий запитав, чому ніхто не вийшов із зали під час виступу російського постпреда.

“Це вже зайшло надто далеко. Я, навіть, не кажу про якісь базові принципи… Має бути спільна ініціатива України та країн-партнерів стосовно припинення засідань Радбезу ООН, допоки не вирішено питання з російським рейдерством місця в цій організації та абсолютно протиправного використання цієї міжнародної трибуни в цілях російської гебельсівської пропаганди війни”, – заявив дипломат.