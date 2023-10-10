Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Преставник РФ в ООН підтвердив, що удару по цивільних завдали навмисно

Події 11:59   10.10.2023
Валерій Чалий
експосол України в США
Преставник РФ в ООН підтвердив, що удару по цивільних завдали навмисно

Виступає рашистський представник у Раді безпеки ООН Небензя… 1. Він підтверджує, що російські війська нанесли цілеспрямований удар по цивільних. 2. Це людожерна істота в личині “дипломата” каже, що це правильно… 3. Він наголошує, що це відповідає приписам Міжнародного гуманітарного права… Зрозуміло, що ця істота “взяла собі квиток в один кінець…” Але ЧОМУ??? Чому його вимушені вислуховувати на засіданні Ради Безпеки ООН?!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
Популярно
Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)
Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)
10.10.2023, 12:18
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
09.10.2023, 21:38
Радбез ООН по Грозі: український дипломат заявив, що Небензю не мали слухати
Радбез ООН по Грозі: український дипломат заявив, що Небензю не мали слухати
10.10.2023, 11:40
Двічі не прийшов за повісткою: засудили ухилянта з Ізюмщини
Двічі не прийшов за повісткою: засудили ухилянта з Ізюмщини
10.10.2023, 11:42
Безправний водій у Харкові пропонував копам 50 тис. грн
Безправний водій у Харкові пропонував копам 50 тис. грн
10.10.2023, 11:16
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
10.10.2023, 09:11

Новини за темою:

11:40
Радбез ООН по Грозі: український дипломат заявив, що Небензю не мали слухати
21:18
Радбез ООН по Грозі на Харківщині: РФ заявила, що била по “неонацистах”

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Преставник РФ в ООН підтвердив, що удару по цивільних завдали навмисно»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виступає рашистський представник у Раді безпеки ООН Небензя… 1. Він підтверджує, що російські війська нанесли цілеспрямований удар по цивільних. 2.…".