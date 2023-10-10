Преставник РФ в ООН підтвердив, що удару по цивільних завдали навмисно
Виступає рашистський представник у Раді безпеки ООН Небензя… 1. Він підтверджує, що російські війська нанесли цілеспрямований удар по цивільних. 2. Це людожерна істота в личині “дипломата” каже, що це правильно… 3. Він наголошує, що це відповідає приписам Міжнародного гуманітарного права… Зрозуміло, що ця істота “взяла собі квиток в один кінець…” Але ЧОМУ??? Чому його вимушені вислуховувати на засіданні Ради Безпеки ООН?!
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 11:59;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виступає рашистський представник у Раді безпеки ООН Небензя… 1. Він підтверджує, що російські війська нанесли цілеспрямований удар по цивільних. 2.…".